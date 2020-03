Dronken dertiger met rijverbod botst met andermans auto in Neeroeteren

Maaseik -

De politie heeft donderdagvoormiddag een auto in beslag genomen in de Ophovenstraat in Neeroeteren. Rond 9.15 uur botsten daar een 38-jarige bestuurder achterop een ander voertuig. De dertiger bleek een rijverbod te hebben. Hij testte ook nog eens positief op alcohol. De auto - die van iemand anders is - werd in beslag genomen en dat totdat de overtreder voor de rechtbank zal verschijnen. De eigenaar van de auto krijgt ook een boete omdat hij iemand met een rijverbod met de auto liet rijden.