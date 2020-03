De gemeente Riemst lanceert www.RiemstHelpt.be

Riemst - De gemeente Riemst biedt sinds vandaag de nieuwe service www.RiemstHelpt.be aan. Alle informatie op één plek; overheidsmaatregelen en praktische informatie. Wil jij graag mensen in nood helpen? Je kan je via dit platform aanmelden als vrijwilliger.

De gemeente Riemst blijft zich inzetten voor iedereen die onze hulp kan gebruiken, want samen winnen we de strijd tegen het coronavirus. Via een nieuw platform RiemstHelpt.be wil de gemeente Riemst haar inwoners een duidelijk overzicht bieden over alle geldende maatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Je vindt er een lijst met lokale handelaars die essentiële levensmiddelen aan huis kunnen leveren. Daarnaast kunnen inwoners zich via dit platform aanmelden als vrijwilliger om mensen in nood te helpen.

Wil je weten wat wel en niet mag op dit moment? Ben je bereid om mensen in nood te helpen? Hebben je kinderen vragen over dit virus? Zoek je leuke tips om met je kinderen te doen terwijl je thuis zit? Je vindt het allemaal via RiemstHelpt.be.



Heb je toch nog vragen, heb je hulp nodig of heb je nood aan een goed gesprek? Dan kun je ook contact opnemen met het contactcenter van de gemeente Riemst via het nummer 012 440 910. Je kan er terecht van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.