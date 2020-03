Zal ons bingen tijdens de quarantaine het internet breken? De Europese Unie vreest van wel: het heeft alvast bij Netflix aangedrongen om te stoppen met video’s in hoge kwaliteit te streamen.

Door de lockdown in het merendeel van Europa na de uitbraak van het coronavirus worden honderden miljoenen mensen gedwongen om van thuis uit werken of gewoon thuis te zitten. Dat baart de EU zorgen, want ...