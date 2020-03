Lancering nieuwe website om inwoners beter te informeren

Hechtel-Eksel - In onzekere tijden hechten mensen veel belang aan correcte en up-to-date informatie. Daarom lanceren gemeente en OCMW hun nieuwe website vervroegd. Met deze vernieuwde en verbeterde website willen ze inwoners beter op de hoogte houden van alle laatste ontwikkelingen inzake het coronavirus. Dat doen ze onder meer met duidelijke, gestructureerde communicatie en een wekelijkse coronanieuwsbrief.

“Om onze inwoners in deze lichte lockdown zo goed mogelijk te kunnen informeren, hebben we de lancering van onze nieuwe moderne en mobielvriendelijke website vervroegd”, zegt burgemeester Jan Dalemans. “De nieuwe website kadert bovendien ook in de verdere digitalisering van onze diensten, een van de speerpunten in het Hechtel-Eksels meerjarenplan voor de beleidsperiode 2020-2025.”

Via www.hechtel-eksel.be kan je voortaan alle informatie over het gemeentehuis, sociaal huis, bibliotheek, kinderopvang, wegenwerken, … vinden. Maar er is meer.

E-loket voor online aanvragen

Een van de belangrijkste nieuwigheden op de website is het e-loket. Hier vragen burgers makkelijk 24/7 verschillende attesten en uittreksels online aan. Voor heel wat attesten en uittreksels moet je dus niet meer naar het gemeentehuis komen maar gewoon surfen naar www.hechtel-eksel.be/e-loket. Handig, toch? Zeker in tijden waarin we iedereen vragen binnen te blijven en het gemeentehuis en het OCMW tijdelijk voor publiek gesloten zijn.

Voor sommige producten, zoals een eID of rijbewijs, blijft een bezoek aan het gemeentehuis wel noodzakelijk. We vragen om je bezoek voor deze zaken voorlopig uit te stellen.

Wekelijkse coronanieuwsbrief

Op de nieuwe website kan je ook alle nieuwsberichten over het coronavirus overzichtelijk op de homepagina terugvinden. Wil je graag alle updates één keer per week gebundeld in je mailbox? Schrijf je dan in voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Deze houdt je van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

Nieuwe werken op afspraak tijdelijk niet van toepassing

Aangezien het gemeentebestuur voortaan op afspraak wil werken, voorzagen we ook een handige afsprakentool op de website. Gemeentehuis en OCMW zijn echter tijdelijk gesloten om de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het werken op afspraak is daarom nog niet van toepassing, maar zal zodra de crisis opgelost is wel de norm worden in Hechtel-Eksel. Dit omdat het de inwoners enkel voordelen biedt: je kan naar het gemeentehuis komen wanneer dat voor jou het beste past, je bent meteen aan de beurt en je wordt beter geholpen aangezien de betrokken ambtenaar de afspraak op voorhand kan voorbereiden.

Ontdek alle nieuwigheden van de website op www.hechtel-eksel.be