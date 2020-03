App brengt je in contact met eenzamen in quarantaine

Wie alleen vast zit thuis en de eenzaamheid wil counteren, kan beroep doen op de app QuarantaineChat. Deze brengt mensen op basis van hun telefoonnummer in contact met anderen in hetzelfde schuitje - overal ter wereld.

Hoe leer je iemand kennen in de tijd waarin een pandemie het sociale leven stillegt en spontane ontmoetingen uitsluit? Dat vroegen artieste Danielle Baskin en ondernemer Max Hawkins, ontwikkelaars van de app, zich ook af. Ze bedachten een gratis dienst om mensen telefonisch in contact te brengen. “We simuleren de magie van een verrassingsgesprek met iemand - iets wat in tijden van een virale epidemie steeds zeldzamer wordt”, staat er te lezen op de site.

Zo werkt het: je begint met het ingeven van je telefoonnummer, daarna gaat alles vanzelf. Zodra je bereikbaar bent, ontvang je oproepen op willekeurige tijdstippen en word je gekoppeld aan een andere persoon. Als de telefoon overgaat, krijg je “QuarantineChat” op je scherm te zien. Praten kan over alles: over het avondeten, je dromen of de wereldeconomie. Haatberichten - in de chats die worden gecontroleerd - zijn uiteraard niet toegestaan. Wie weet houd je er een vriendschap voor het leven aan over.

Download de app, beschikbaar voor Apple en Android, via de officiële site.