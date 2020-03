Meer paars op straat om politie te helpen

Hasselt -

De Hasseltse gemeenschapswachten zullen tot en met 5 april de veiligheidsdiensten ondersteunen. “Wanneer de stad in lockdown gaat, valt de sociale controle grotendeels weg”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Door de taken van onze gemeenschapswachten te herzien, willen we hier proactief op inspelen.”