Oudsbergen -

Ook bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek schakelen ze stilaan over op thuiswerk. Dierenverzorgers krijgen de diertjes dan mee naar huis. Michaël Deryckere verzorgt thuis al een nest jonge konijntjes. Vandaag of morgen komen daar nog jonge haasjes of eekhoorntjes bij.