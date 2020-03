Mensen snappen het nog niet: politie moet housewarming stilleggen in Riemst

Hoeselt / Bilzen / Riemst -

De politie heeft woensdag in Vlijtingen een housewarmingparty met barbecue stilgelegd. Acht personen waren er aan het vieren. Ze kregen een boete van 250 euro. “Dit is volledig in strijd met de richtlijnen die uitgevaardigd werden in het kader van de bestrijding van het coronavirus.”