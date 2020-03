Twee Nederlandse vrouwen vermist in Himalayagebergte

Twee Nederlandse vrouwen en hun Nepalese begeleider worden sinds maandag vermist in de Himalaya in Nepal. Dat meldden lokale media donderdag. Madeleine van der Perk en Olga Spronken maakten een trektocht bij het Annapurna-bergmassief, van Jagat naar Jomsom via de hoge bergpas Thorong La, zo meldt de Nepalese organisatie Trekking Agencies Association of Nepal (TAAN).