Belgische student in Peru: “Iedereen denkt dat wij het virus hier hebben verspreid”

Simon Maris (21), een student leerkracht lagere school uit Kessel-Lo, verblijft sinds begin februari in Cuzco, Peru. Hij heeft er zichzelf in quarantaine gezet in het huis van zijn gastgezin. Niet omdat hij bang is om het virus op te lopen, wel omdat de Peruvianen hem met de nek aankijken en zelfs uitjouwen. Want die vuile Europeanen hebben corona het land binnengebracht, redeneren ze.