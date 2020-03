Wellen op zoek naar helpende vrijwilligers

Wellen - Om de coronacrisis tegen te gaan heeft de gemeente Wellen een vrijwilligersplatform opgericht voor mensen die hulp zoeken. Ook de Wellense middenstand schiet ter hulp, zij gaan de lokale middenstand met raad en daad ondersteunen.

De gemeente Wellen heeft donderdagochtend een vrijwilligersplatform opgericht. Bedoeling is om hulpbehoefden te gaan helpen. Donderdagmiddag hadden al 16 vrijwilligers zich gemeld. Wellen is een warme gemeente.

Heb je hulp nodig?

Stuur een e-mail naar warmwellen@wellen.be of neem telefonisch contact op:

- OCMW Sociaal Huis: 012 44 01 50

- Gemeente Wellen: 012 67 07 00

De diensten bekijken alle vragen en contacteren je wanneer ze een geschikte vrijwilliger gevonden hebben. Ze behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk.

Wil je zelf helpen?

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving (familie, buren, vrienden...) Je kan bijvoorbeeld dit bij de buren in de bus steken om hulp aan te bieden. Wil je meer doen, geef je dan op als vrijwilliger.

We zoeken de persoon die jouw hulp het beste kan gebruiken.

We bezorgen je de gegevens en jij contacteert de persoon die je kan helpen.

Jouw naam wordt ook doorgegeven aan de persoon die hulp vraagt.

De vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers werd uitgebreid naar iedereen die zich tijdens de coronacrisis wil inzetten voor anderen. Zo ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade.

Meer info: https://www.impactdays.be/warmwellen/

.