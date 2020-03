20 jaar cel voor dood Marino Sborzacchi en diefstal 100 euro

Genk -

20 jaar cel. Dat is het verdict voor Genkenaar Najib Namoussi voor de dood van de 52-jarige Zonhovenaar Marino Sborzacchi. Zijn kompaan Mehdi Ramzi kreeg donderdag van de Tongerse strafrechter 18 jaar cel. Tipgever Nunzio Di Salvio. is veroordeeld tot 8 jaar cel. Ook is de onmiddellijke aanhouding van de daders bevolen.