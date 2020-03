Harde klap voor KV Oostende: overname gaat niet door

De investeringsmaatschappij PMG ziet voorlopig af van de overname van KV Oostende. Ondanks onderhandelingen met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion omtrent de jaarlijkse huurprijs, werd er geen overeenkomst gevonden. KV Oostende ziet zo haar proflicentie in het gedrang komen.

In januari nog sloten KVO en de Amerikaanse investeringsgroep PMG een principieel akkoord, wat even later ook leidde tot een ondertekende overeenkomst. Maar omwille van vertrouwelijke voorwaarden en lopende ...