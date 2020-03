Hamont-Achel tegen corona, stap mee in de strijd

Hamont-Achel - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Hamont-Achel. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Hamont-Achel gebeurt.

INFO

Sinds woensdagmiddag 12 uur voerde de federale overheid strengere maatregelen in. Deze blijven tenminste tot en met 5 april van kracht. Ook het stadsbestuur van Hamont-Achel hanteert de nodige maatregelen, maar blijft bereikbaar voor haar burgers. Dat betekent dat alle diensten achter de schermen verder werken en zowel via de telefoon als e-mail bereikbaar blijven. De burgerloketten werken tot en met 19 april enkel op afspraak. Op de stedelijke website (www.hamont-achel.be/coronavirus) vind je heel wat informatie terug betreffende de maatregelen in Hamont-Achel. Zit je nog met vragen? Dan kan je een e-mail sturen naar coronavragen@hamont-achel.be. De medewerkers van de gemeente doen hun uiterste best om jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

TIP

Draag zorg voor jezelf en voor anderen. Tips van praktijk ' Het Doktershuis' te Achel

IK WIL HELPEN, WAT KAN IK DOEN?

Ook jij kan nu je steentje bijdragen. Help eerst de mensen in je directe omgeving (buren, familie, vrienden). Nu je niet op bezoek kan gaan, bel of skype eens wat vaker, zwaai door het raam of stuur een kaartje. Houdt afstand, maar wel contact. Laat anderen merken dat je aan hen denkt.

Misschien kan je een boodschap doen voor je buurman of -vrouw. Steek een kaartje in hun brievenbus. Telefoneer eens met je ongeruste vriend of vriendin, vraag hoe het gaat. Een babbeltje kan nu extra deugd doen. Vergeet ook de bewoners niet die verblijven in een woonzorgcentrum. Stuur hen brieven, tekeningen of kaartjes. Met een simpel gebaar kunnen we de eenzaamheid minder zwaar maken.

Ben je thuis met je gezin, speel eens samen een spelletje. Lees een boek (voor) of maak samen een puzzel, luister naar vragen en bezorgdheden van je kind, geef emoties een plek maar benoem ook de positieve dingen. Klik voor meer tips hier of hier.

Ben je ongerust over iemand in je omgeving, ken je alleenstaanden, ouderen of iemand die net nu moeilijk kan terugvallen op hulp van familie, neem dan telefonisch of online contact met hen op. Ga na of ze hulp of ondersteuning nodig hebben. Je kan ook steeds contact opnemen met maatschappelijk werkers van het OCMW.

Ben je als arts, verpleegkundige of zorgkundige momenteel niet aan het werk maar wil je graag ondersteuning bieden in de strijd tegen het coronavirus? Meld je dan aan via zorgengezondheid@vlaanderen.be. Ook het Maria Ziekenhuis kan je hulp gebruiken, klik hier. Vermeld daarbij jouw medische opleiding en contactgegevens.

Wees voorzichtig als je hulp wil bieden. Maak zo min mogelijk fysiek contact en houdt afstand. Was je handen regelmatig en wees extra voorzichtig met risicogroepen. De vrijwilligersverzekering werd uitgebreid naar iedereen die zich wil inzetten voor anderen. Zo ben je gratis verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade.

ZIJN ER VOLDOENDE MONDMASKERS?

Jammer genoeg niet. Er bestaan verschillende soorten mondmaskers, met elk een verschillend doel.

Respiratoire maskers (FFP2 en FFP3) en chirurgische mondmaskers zijn nu vooral nodig voor dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners die direct worden blootgesteld aan besmettingsgevaar. Vooral aan deze maskers dreigt een groot tekort. Heb je thuis zulke maskers liggen, en ken je een zorgverlener die nu zijn beste beentje voorzet? Bezorg hem of haar gerust je mondmaskers. Ook in onze praktijk, de wachtpost of het Maria Ziekenhuis zijn deze maskers en beschermingskledij zeer welkom. Onze voorraad is bijna uitgeput.

Zelfgemaakte mondmaskers zijn dan wel niet veilig genoeg voor artsen en verpleegkundigen, ze hebben wel zin bij personen die al besmet zijn. Zo’n masker beschermt de omgeving tegen druppels die verspreid worden door hoesten, niezen en praten en verlaagt de kans dat iemand in de omgeving wordt besmet. Het is van groot belang dat de maskers op de juiste manier worden gemaakt en worden gedragen.

https://maakjemondmasker.be/

Haal je naaimachine boven en roep je vriend(inn)en op om mee te doen. Het patroon en de werkwijze worden aanbevolen door FOD volksgezondheid. Was de maskers op 90°, steek ze in een afsluitbare (diepvries)zak. Breng ze naar je huisarts, de wachtpost, je thuisverpleegkundige, het woonzorgcentrum of naar het ziekenhuis, wij maken er graag zieken gelukkig mee.

HEB JE NOOD AAN EEN GESPREK?



Heb je nood aan een gesprek. Ook nu zitten hulpverleners voor je klaar. Hier kan je terecht.

Centrum algemeen welzijnswerk, biedt hulp bij al je welzijnsvragen (per mail, chat of telefonisch 0800 13 500)

Teleonthaal, (106) een vrijwilliger luistert naar uw kleine of grote zorgen

Awel, VCLB en het JAC luisteren naar vragen of problemen van kinderen en jongeren



HOE GA IK OM MET STRESS?

Op de website van het Rode Kruis vind je tips over hoe je best met stress kan omgaan in deze coronacrisis.

Bron: www.praktijkhetdoktershuis.be



