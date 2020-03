OPROEP. Vast in het buitenland door corona? Laat het ons weten

Hier zitten Belgen geblokkeerd.

Zit je vast in het buitenland door corona? Laat het ons dan hier weten.

* Marokko. Verbood op zondag 15 maart alle vluchten van en naar België. Op dat moment waren er nog 2.645 landgenoten aanwezig. 720 Belgen konden woensdag met vier vliegtuigen terugkeren. Voor de andere 1.925 wordt nog een oplossing gezocht.

* Egypte. Kondigde aan dat alle luchthavens op donderdag gesloten worden, en alle vluchten geschrapt worden. Er zijn officieel nog minstens 865 Belgen aanwezig, al verblijven er waarschijnlijk bijna 3.000 landgenoten. Touroperators proberen iedereen tijdig terug te halen.

* Dominicaanse Republiek. Sinds maandag 16 maart zijn alle vluchten van en naar Europa geschrapt, en dat gedurende één maand. Er zijn officieel nog minstens 300 Belgen op het eiland, al kunnen het er zelfs 1.000 zijn. TUI repatrieert klanten die een pakketreis afsloten. Wie enkel een ticket kocht, moet het zelf uitzoeken.

* Tunesië. Kondigde op woensdag 18 maart aan dat alle vluchten van en naar België geschrapt worden. Er zouden nog zo’n 200 Belgen in het land zijn. Wie het land toch binnenkomt, wordt eerst 14 dagen in quarantaine geplaatst.

* Filipijnen. In de streek rond de hoofdstad Manilla werd het hoogste alarmniveau afgekondigd tussen zondag 15 maart en dinsdag 14 april. De toegang wordt ontzegd voor vliegtuigen uit landen met een besmetting. De 100 Belgen die er nog zijn, getuigen dat het daardoor moeilijk is om nog uit het land te vertrekken.

* Senegal. In de nacht van woensdag op donderdag werd alle vliegverkeer naar zeven Europese landen opgeschort. Voor 150 Belgen was het woensdagavond nog onduidelijk of ze tijdig zouden wegraken. In buurland Gambia is geen vliegverbod, maar ook daar ondervinden Belgen moeilijkheden om een vlucht te vinden.

* Guatemala. Al op donderdag 12 maart is de toegang tot het grondgebied ontzegd voor vluchten vanuit Europa. Verschillende Belgen ondervinden daardoor problemen om een vliegroute naar huis te vinden. Dat is ook zo voor andere Latijns-Amerikaanse landen als Argentinië, Chili, Bolivië, Colombia, El Salvador, Haïti, Honduras, Panama, Paraguay, Suriname, Uruguay en Venezuela.