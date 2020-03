Marc Van Ranst: “Ga deze zomer niet op reis”

Ook als het coronavirus tegen eind mei ingedamd is in ons land, dan nog vindt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) het geen goed idee om in de zomervakantie naar het buitenland te reizen. “Ik zou persoonlijk een pauze inlassen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. En ook de grote muziekfestivals zoals Rock Werchter zou hij liever afgelast zien.

“Stel dat het virus midden of eind mei ten einde loopt in ons land, dan betekent dat nog niet dat het uitgedoofd is in andere landen, waar corona nu pas de kop opsteekt of zelfs nog moet doorbreken”, ...