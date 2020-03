Regi verrast in ‘Liefde voor muziek’: “Op één avond flitst je hele leven voorbij”

In een Spaanse haciënda waagde Regi Penxten (44) zich, tijdens de opnames van het VTM-programma Liefde voor muziek, op onontgonnen terrein: Nederlandstalige muziek. Met succes, want met zijn cover van Gene Thomas’ Kom wat dichterbij scoorde de mannelijke helft van Milk Inc. de afgelopen dagen een hit. “Ik denk niet dat ik me ooit al zo goed heb voorbereid voor een project.”