Kleine clubs mikken volgend seizoen op competitie met 20

Er worden geen groepstrainingen meer gehouden tot 5 april en we willen minstens vier weken training voor de herstart van de competitie”, zei Peter Croonen, voorzitter van KRC Genk en de Pro League, na afloop van de vergadering. Veel meer kon hij nog niet zeggen, want het is afwachten wanneer er überhaupt weer wedstrijden kunnen worden gespeeld. Maar als de profclubs vasthouden aan die vier weken training, zouden de huidige samenscholingsverboden al op 19 april moeten worden opgeheven om op 15 mei de competitie te kunnen hervatten. Dat wordt krap. Daarom wordt er steeds meer rekening gehouden met het gegeven dat de play-offs niet zullen kunnen worden afgewerkt. Definitieve besluiten kon de Pro League nog niet nemen omdat niemand weet wanneer de coronacrisis achter de rug zal zijn. Tijdens de videoconferentie van de raad van bestuur kwamen er enkele scenario’s op tafel om het huidige seizoen af te werken. Ook naar volgend seizoen werd al gekeken. Dan zou het kunnen dat er 18 of zelfs 20 clubs in 1A spelen.