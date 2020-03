Hij is voorzitter van de Belgische wielerbond, maar ook zeer actief bij de ­Internationale Wielerunie (UCI), waar hij voorzitter is van zowel de wegcommissie als van de CCP (Professional Cycling Council). Het maakt dat Tom Van Damme (58) zich zal buigen over de vertimmerde wielerkalender. “We zullen niet iedereen gelukkig kunnen maken.”