COLUMN. “De stigmatisering van hamsteraars is overdreven en onterecht”

Hamsters graven gangenstelsels. Waarom? Omdat ze zo snel in veiligheid zijn bij gevaar. Knap, toch? In datzelfde gangenstelsel bouwt de hamster ook een nest en – nu komt het – een voorraadkamer. Daarin bewaart hij stukjes wortel, vruchten, granen en zaden. Het diertje verzamelt die in zijn wangzakken en neemt ze zo mee naar zijn voorraadkamer.