Jongeren verspreiden grappige poster over coronavirus

Houthalen-Helchteren - Jongeren hebben een poster met informatie over het coronavirus in een nieuw, grappig jasje gestoken.

Ondanks al het kwaad dat het coronavirus ons aandoet, kunnen we er maar beter mee blijven lachen, zo klinkt het bij de jongeren. Wie de poster gemaakt heeft, is onduidelijk. We weten wel dat de poster is afgedrukt door een zekere 'Tino'. Hij is op diverse plaatsen door jongeren opgehangen. Op deze manier proberen de jongeren die de poster gemaakt hebben op een ludieke manier met de situatie om te gaan, en ze tonen dat we positief moeten blijven. Toch is het belangrijk dat we de ernst van de situatie inzien, en dat we zoals op de poster vermeld 'in ons kot moeten blijven'.