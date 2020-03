Japanse minister had het zien aankomen: “Olympische Spelen zijn om de 40 jaar vervloekt”

Door het coronaviris staan de Olympische Spelen in Tokio op de helling en dat komt voor de Japanse minister van Financiën Taro Aso niet als een verrassing. Volgens de ex-premier, die wel vaker het nieuws haalt met pittige uitlatingen, was onheil rondom de Zomerspelen in zijn land min of meer te verwachten.

“Het is een probleem dat zich eens in de veertig jaar voordoet. Het zijn vervloekte Spelen en dat is een feit”, concludeerde Aso, vicepremier in het huidige Japanse kabinet. Hij doelde daarmee op de Olympische Spelen van 1940 en van 1980.

Tachtig jaar geleden ging het evenement niet door vanwege de Tweede Wereldoorlog. Veertig jaar later werden de Spelen in Moskou getroffen door een internationale boycot. En nu, in 2020 veroorzaakt het coronavirus wereldwijd zoveel leed en chaos dat het doorgaan van het mega-evenement in Japan ter discussie staat. “Dat is het onvermijdelijke lot van Tokio 2020”, aldus Aso.