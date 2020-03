Econoom Geert Noels pleit ervoor om de zomervakantie met een maand in te korten, om zo de gevolgen van de coronacrisis in te dijken. Noels stelt in De Tijd ook voor dat de overheid elk gezin 1.000 euro per verloren maand geeft. De coronacrisis dreigt immers veel gezinnen in nood te brengen.