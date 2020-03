Kinrooi / Oudsbergen / As / Zutendaal / Bocholt -

De wijkkantoren van politiezone Carma in Oudsbergen, Kinrooi, As, Bocholt en Zutendaal sluiten momenteel de deuren om op deze manier zoveel mogelijk persoonlijk contact te vermijden. De commissariaten in Genk, Bree en Houthalen-Helchteren blijven wel geopend.