Prinses Beatrice blaast huwelijksreceptie af

De Britse prinses Beatrice, die in mei dit jaar trouwt, heeft woensdag laten aankondigen dat ze haar huwelijksreceptie annuleert. Die zou aanvankelijk doorgaan in de tuinen van Buckingham Palace.

Prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi geven elkaar normaal het jawoord op vrijdag 29 mei in de kapel van St. James’s Palace in Londen. Daarna zouden ze hun bruiloft vieren op een receptie in de tuinen van Buckingham Palace. Deze is nu afgeblazen door het koppel.

“Prinses Beatrice en meneer Mapelli Mozzi kijken er erg naar uit om te trouwen, maar zijn zich er evengoed van bewust dat ze in de huidige omstandigheden geen onnodige risico’s moeten nemen. In lijn met het advies van de regering voor het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten, herziet het paar hun regelingen voor 29 mei. Ze zijn zich bijzonder bewust van het advies met betrekking tot zowel het welzijn van oudere familieleden als grote bijeenkomsten van mensen. Daarom zal de geplande receptie in de Buckingham Palace-tuinen niet plaatsvinden”, liet het paleis weten in een statement.

En het huwelijk zelf? Volgens een woordvoerster bekijkt het koppel momenteel met officiële instanties of de bruiloft al dan niet in intieme kring kan plaatsvinden. De prinses en de zakenman verloofden zich in september 2019.