Oproep: laat geen zwerfvuil achter in natuurgebieden

Rotem

Dilsen-Stokkem - In tijden van corona-smetvrees, valt het op: in recreatieve gebieden duikt veel zwerfvuil op.

In deze bange tijden, waarin het sociale leven is stilgevallen, cafés en restaurants dicht blijven, speelpleintjes en speeltuintjes afgesloten zijn voor onze kleine rakkers, moeten we inventief zijn. Bu de rush op toiletpapier over zijn hoogtepunt is, stort de burger zich met het hele gezin op de natuur.

Eindelijk worden de wandelgebieden, bospaadjes, fietsroutes door iedereen ontdekt, gelukkig maar, want van thuis zitten wordt niemand gelukkiger. Jammer dat het vele van deze recreanten aan opvoeding ontbreekt en zij er niet aan denken hun drank- en picknickafval mooi terug mee naar huis te nemen, met overvolle vuilniskorven en massa's zwerfvuil eronder en in de buurt tot gevolg.

Lieve mensen, we weten onderhand allemaal hoe belangrijk hygiëne is in deze bedreigende coronatijden, maar ook de natuur verdient wat respect: werk mee aan een propere omgeving en doe wat goed is, géén zwerfvuil achterlaten én niet erop vertrouwen dat een ander uw afval wel zal oprapen en opruimen.