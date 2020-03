Maaseik tegen corona, stap mee in de strijd

Maaseik - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Maaseik. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HBVL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Maaseik gebeurt.

Een prachtige foto van een schitterend ziekenhuis met een ‘kracht’ig team dat éénsgezind haar schouders zet in de strijd tegen het COVID-19 virus. Niet makkelijk, niet evident en zeker niet vanzelfsprekend! Een dikke pluim aan al onze medewerkers in de frontline, maar ook achter de schermen. Samen vormen we één stevig team en trekken aan dezelfde touw. We sturen bij waar nodig en leren ieder moment bij. Bedankt voor jullie engagement!

Langs deze weg willen we De Zoete Goesting Dilsen, Kebapzaak Rotem en Orient Neeroeteren danken die ons al enkele dagen van een extraatje (broodjes, ijsjes, pizza) voorzien. Het heeft gesmaakt, we stellen dit enorm op prijs! Tevens ook een dikke merci aan Scania Oplabbeek voor de FFP2 masters. Deze zijn broodnodig.

Dank voor de veel berichtjes en solidariteit, dit geeft ons moed om door te gaan.

Team ZMK

