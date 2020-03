Lommel - Tijdens deze coronacrisis duiken overal spontane initiatieven op om buren, vrienden, ouderen en kwetsbare inwoners van Lommel te helpen. Schitterend natuurlijk. De stad Lommel neemt de volgende initiatieven om deze solidariteit te ondersteunen.

- Je kan met je vragen om hulp en je aanbod om te helpen terecht op het telefoonnummer 011 397 102 (elke werkdag van 9 tot 17 uur). Onze medewerkers gaan met je vraag of aanbod aan de slag.

- Stel je kandidaat op het vrijwilligersplatform van Lommel Helpt.

Daar zie je waarvoor we momenteel vrijwilligers zoeken.

- Je kan een briefje bezorgen aan je buren. Zo weten ze dat ze op jouw hulp kunnen rekenen. Je vindt een voorbeeld bij de downloads.

- Je kan een mail sturen naar lommelhelpt@lommel.be

Welke hulp kan je zoal bieden?

- Boodschappen doen

- Medicijnen afhalen

- Iemand gezelschap houden via de telefoon, mailen, het schrijven van een brief, …

- Verzorgen van dieren of honden uitlaten

…

Wat gebeurt er na je aanmelding?

- We zoeken naar de persoon die jouw hulp het beste kan gebruiken.

- Wij bezorgen je de gegevens.

- Je contacteert de persoon die je kan helpen.

Laat je gratis verzekeren

De vrijwilligersverzekering van het Vlaams Steunpunt voor vrijwilligers werd uitgebreid naar iedereen die tijdens de coronacrisis wil inzetten voor anderen. Zo ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke schade. Je kan hiervoor terecht op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Wat gebeurt er na je hulpvraag?

- We zoeken voor jou de juiste vrijwilliger.

- We bezorgen de vrijwilliger jouw contactgegevens.

- Wij vragen aan de vrijwilliger om jouw te contacteren.