Heusden-Zolder / Sint-Truiden -

Een vrachtwagen met aanhangwagen voor containervervoer is woensdagnamiddag rond 15 uur gekanteld op de expresweg N80 in Sint-Truiden. De aanhangwagen van de firma LTC bvba uit Heusden-Zolder was geladen met een bobcat. Wat er precies misging, was niet duidelijk. De twee rijstroken van de N80 waren een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De doorstroming van het verkeer verliep over de pechstrook.