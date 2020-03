Verhuisfirma’s: in theorie toegelaten, in praktijk onmogelijk

Zonhoven -

Verwarring troef bij de verhuisfirma’s, waar niemand lijkt te weten of ze wel of niet aan de slag mogen blijven. “In theorie mag het”, verduidelijkt het crisiscentrum, “zolang ze ten alle tijde op 1,5 meter van elkaar blijven. We geven toe: in de praktijk is dat voor een verhuisfirma quasi onmogelijk.”