Lommel tegen corona, stap mee in de strijd

Lommel - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Lommel. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HBVL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Lommel gebeurt.

ACTIE

Door het coronavirus kan het verjaardagsfeest van Inge Hendriks niet doorgaan. Stuur haar veel kaartjes en verjaardagswensen voor haar 40ste verjaardag op 20 maart. Adres: Buizerdstraat 32, Lommel.

Heeft u een verhaal, kent u geweldige middeltjes om uw buren te ondersteunen, wilt u helpen of heeft u hulp nodig? Laat het ons weten via onze site, via ons nieuwsjagersplatform en via onze WhatsAppgroep.

