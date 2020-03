Brief corona-info aan alle Truienaren

Sint-Truiden - Niet iedereen is digitaal daarom bracht de stad Sint-Truiden elke Truienaar op de hoogte met een brief!

Niet iedereen is digitaal daarom bracht de stad Sint-Truiden elke Truienaar op de hoogte met een brief! Op dinsdag 17 maart werd met vele vrijwilligers, ambtenaren, schepenen en gemeenteraadsleden de brief huis aan huis bedeeld. Deze actie was alleen maar mogelijk door een goede samenwerking tussen stad en vrijwilligers.

In de brief is te lezen welke maatregelen de stad neemt om te verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.