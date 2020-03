ROYALS. Nederlandse koninklijke familie in quarantaine, prinses Elisabeth weer thuis

Ook de Europese koningshuizen worden getroffen door het coronavirus. Zo is het voltallige gezin van de Nederlandse koning Willem-Alexander in quarantaine na hun skireis in Oostenrijk. De Noorse koninklijke familie koos voor dezelfde weg. Ondertussen is ook kroonprinses Elisabeth veilig weer thuis uit Wales.

