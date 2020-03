Dorpermolen blijft malen voor de bakker

Stevoort

Hasselt - De Dorpermolen helpt ook het coronavirus bedwingen: de beschermde molen in Stevoort blijft malen voor de plaatselijke bio-landbouwers.

Als voedselveilige molen kan er verder gemalen worden in de Dorpelmolen om de bakker van meel te voorzien. Zo komt onroerend erfgoed een helpende hand toesteken om in moeilijke tijden ook een inbreng te geven aan onze gemeenschap. In het verleden was de molen al van belang en in coronatijden bewijst ze weer haar dienst, niet alleen voor de voeding, maar ook voor het milieu. Zuiver op energie van het water vermaalt de historische molen het graan. De molenaar blijft ten dienste voor de maatschappij ook in moeilijke tijden.