Samana Sint-Lambrechts-Herk staat even op hold

Sint-Lambrechts-Herk

Hasselt - “Zo was en is Sint-Lambrechts-Herk”. Dat was de titel van de laatste activiteit voor de coronacrisis voor de Samana-leden. Ondertussen gaan de kernleden niet meer langs bij de zieken. Wie behoefte heeft aan een gesprek, kan telefonisch contact opnemen met zijn of haar kernlid.

Met zo'n 100 aanwezigen was de activiteit een groot succes. "Momenteel gaan we niet meer langs bij onze leden, maar dat wil niet zeggen dat we ze vergeten", klinkt het bij Samana Sint-Lambrechts-Herk. "Voorzichtigheid is geboden, zeker bij onze wat oudere leden. Wie behoefte heeft aan een gesprekje, kan altijd telefonisch contact opnemen met zijn of haar kernlid. Daar is altijd wel een luisterend oor. Al onze verdere activiteiten zijn afgelast zoals iedereen ondertussen wel zal weten. Zodra alles weer bij het oude is hervatten we al onze geprogrammeerde afspraken. We sturen dan de gepast uitnodigingen. Hou het veilig in deze bizarre tijd."