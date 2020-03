Cipiers melden zich massaal ziek, uit angst voor coronavirus

In verschillende Belgische gevangenissen hebben cipiers zich woensdagochtend massaal ziek gemeld uit angst voor het coronavirus. In Leuven zouden 60 van de 110 voorziene cipiers thuisblijven. In Wortel 32 en in Mechelen 26. “We zitten in een afgesloten gebouw zonder veel verluchting, en hebben bijna geen mondmaskers. Dat is geen veilige werkomgeving”, klinkt het bij verschillende cipiers.