Borgloon tegen corona, stap mee in de strijd

DJ Jordy Vissers kwam op het idee om een feest in de lege Mac Queen via livestream uit te zenden.

Borgloon - Het coronavirus beheerst het hele leven, ook in Borgloon. Heel wat Limburgers willen graag acties ondernemen, tips delen of hun verhaal kwijt. In tijden van corona zoekt iedereen verbondenheid en leeft het Limburggevoel meer dan ooit. HVBL en TVL nemen de rol van vertolker en versterker op van acties, tips en verhalen onder de noemer #Limburgtegencorona. Talrijke reacties stromen binnen. Lees hier wat in Borgloon gebeurt.

ACTIE

Door de maatregelen van de overheid in strijd tegen corona heeft Mac Queen zaterdag een livestream 14 maart opgezet om het feest tot bij de mensen thuis te brengen. DJ Jordy Vissers kwam samen met zijn lightjockey Jeroen Schoefs op het idee om Mac Queen tot bij de mensen thuis te brengen. Met een camera en een softwareprogramma trokken ze naar een lege discotheek om er een livestream op te zetten en zo de muziek en het beeld van een lege Mac Queen tot bij de mensen thuis te brengen. De livestream werd uitgezonden vanuit de Facebookpagina van resident DJ Jordy Vissers. De stream werd in een mum van tijd gedeeld over heel Facebook en de reacties liepen als een sneltrein binnen. "Op een bepaald moment waren er meer dan 300 mensen tegelijk naar onze stream aan het kijken. Iets wat we zelf totaal niet hadden verwacht. Momenteel zijn we aan het bekijken op welke creatieve manieren we Mac Queen kunnen laten verder leven."

