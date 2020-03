Kan ik nog gaan wandelen? Mag ik mijn lief bezoeken? Dit betekenen de nieuwe maatregelen voor jou.

Om het coronavirus te bestrijden wordt in ons land het openbare leven stilgelegd. Wat mag niet meer? En wat mogen we wel nog doen? Zelf een vraag? Stel ze hier. Dit artikel wordt gedurende de hele dag geüpdatet met antwoorden op jouw vragen.

Moet ik opletten voor touchscreens, deurklinken en winkelkarretjes?

Beschermende handschoenen zijn niet nodig. Was geregeld de handen en er is geen probleem. Het heeft geen zin om al deze contactpunten te vermijden, zei viroloog Marc Van Ranst eerder in deze krant. “Onbewust raken we ze voortdurend aan. Maar na een supermarktbezoek was ik altijd mijn handen.” Microbioloog Herman Goossens heeft altijd een flesje ontsmettende handgel op zak. “Na iedere deurklink reinig ik mijn handen.”

Mag ik nog gaan wandelen?

De boodschap is duidelijk: buitenlucht is gezond. De Belg mag dus nog steeds buiten komen om te wandelen of te joggen. Maar er gelden wel enkele voorwaarden: met de hele buurt op stap door Bokrijk mag voor alle duidelijkheid níet.

Wat mag wel? Je mag in je eentje wandelen, of met mensen die onder hetzelfde dak wonen. Meestal zijn dat de gezinsleden, de redenering is dat je met mensen in hetzelfde huis toch al regelmatig in contact komt.

Maar wat dan met alleenstaanden die hun huis met niemand delen? Die mogen natuurlijk ook nog naar buiten. Daarom geldt de regel dat er telkens één persoon van buiten het gezin mee mag wandelen of joggen. Natuurlijk met gepaste afstand tot elkaar: 1,5 meter.

Met een grote groep vrienden of andere familieleden gaan wandelen is dus niet toegestaan. Als je iemand onderweg tegenkomt: hou een beetje afstand.

“Ga naar natuurgebieden dicht bij huis”, vraagt Jelle De Wilde, de woordvoerder van Natuur en Bos, bovendien. Het is niet de bedoeling om verre verplaatsingen te gaan maken voor een wandeling: dat valt niet onder ‘essentiële verplaatsingen’.

Mogen kinderen nog mee naar de supermarkt?

Liefst niet. Vanaf vandaag (18 maart) gelden nieuwe regels. Er mag nog één klant binnen per 10 vierkante meter, voor maximaal 30 minuten. Daarom wordt nu ook aangeraden om alleen te gaan winkelen zodat er minder mensen samen in de winkel zijn.

Kunnen werknemers in ‘tijdelijke werkloosheid’ rekenen op extra steun?

Zij zullen een forfait van 1.450 euro krijgen. “We zitten momenteel aan 400.000 personen voor tijdelijke werkloosheid en we mogen nog een immense stijging verwachten. Door iedereen die in het systeem terecht komt een forfait van 1.450 euro per maand te geven, willen we de koopkracht van de mensen zo veel mogelijk vrijwaren. Mensen moeten hun facturen voor gas, elektriciteit en dergelijke maar ook hun dagelijkse kosten kunnen betalen”, zegt minister van werk Nathalie Muylle (CD&V).

Worden zwangerschappen nog opgevolgd in het ziekenhuis?

Ja. De belangrijkste echografieën op 12, 20 en 32 weken vinden nog steeds plaats. Dat schrijft de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) in een advies. Niet-essentiële raadplegingen worden opgeschort.

Als regel is er geen partner bij de prenatale raadplegingen. Gynaecologen mogen daar een uitzondering op maken (taalprobleem, minderjarigen, ...).

Bevallingen gaan uiteraard gewoon door. Daar mag de partner wel aanwezig zijn. Hij mag achteraf ook de vrouw steeds bezoeken, maar niet blijven slapen in het ziekenhuis.

Mogen elektriciens en loodgieters nog werken?

In het algemeen geldt dat dringende herstellingswerken nog kunnen, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. “Dus als je geen warm water meer hebt, mag je je boiler laten herstellen. Een kapotte filter voor je zwembad moet wachten. En respecteer de sociale afstand van minstens anderhalve meter. Tussen jou en de elektricien, maar ook tussen werklui onderling. Dat geldt ook in het vervoer. Dus met drie in de camionette, dat gaat niet.”

Mag ik nog gaan vissen?

Vissen is een activiteit in openlucht, die je doorgaans alleen uitvoert. Dus ja, dat kan. “En als je met twee bent, hou dan voldoende afstand van elkaar”, zegt Mertens van het Crisiscentrum.

Mag ik nog naar de psycholoog of naar de kinesist?

“Als het dringende zorg betreft, kan het”, zegt Mertens. “En behoud in de mate van het mogelijke de sociale afstand. Opgelet: veel professionelen kiezen er zelf voor om hun activiteiten op te schorten.”

Mogen garages en doe-het-zelfzaken openblijven?

Autogarages kunnen blijven werken in zoverre dat het gaat om dringende herstellingen. Een showroom voor verkoop kan niet openblijven. Doe-het-zelfzaken vallen onder het regime van de niet-essentiële winkels en moeten sluiten.

Wat als iemand in nood is, of autopech heeft?

“Pechverhelping is geen probleem”, zegt Mertens van het Crisiscentrum. “En als je stop om iemand te helpen, neem dan de afstandsmaatregelen in acht. Het is wel zo dat hulp verlenen aan wie in nood is, primeert op sociale afstand. Als iemand dringende medische hulp nodig heeft, moet je die nog altijd toedienen. Dat is een uitzondering op de maatregelen.”

Moet ik naar de dichtstbijzijnde supermarkt gaan, of mag ik verder weg gaan?

“Er staat geen criterium op hoever je mag rijden, maar als gevraagd wordt om zo weinig mogelijk verplaatsingen te doen, is het logisch dat het beter is om zo kortbij mogelijk te blijven”, zegt Mertens van het Crisiscentrum.

Kunnen we met dit mooie weer naar de carwash?

Neen. Alle niet-essentiële handelszaken moeten - nu ook in de week - sluiten. De wagen zelf wassen op de oprit kan wel. Opnieuw: buiten het eigen gezin mag maximaal 1 persoon daarbij helpen. Je moet ook anderhalve meter afstand houden tot die persoon.

Mag ik naar mijn zoon die alleen woont (op 20km) om zijn was op te halen?

Zo min mogelijk. Maar hygiëne is belangrijk dus volgens virologe Leen Delang kan het eventueel wel. “Wat de zoon zelf kan, doet hij best ook zelf. Ga dus niet voor hem boodschappen halen en afzetten. Maar de was ophalen? Dat kan. Zorg wel voor handhygiëne - desinfecteer handen achteraf - en hou afstand.”

Ik verhuis op 1 april. Mag dat nog?

Ja. “Verhuizen wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing, dus moet mogelijk blijven”, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum. “Als je buiten de gezinsleden hulp krijgt van iemand anders, maximum 1 persoon, bewaar dan zeker de gepaste afstand.”

Een verhuisfirma mag ook mits die de volledige verhuizing voor zijn rekening neemt en zorgt voor voldoende afstand (1,5 meter). De verhuisfirma helpen mag niet.

Mag ik nog naar mijn oude vader of moeder rijden om hem of haar te helpen en te bevoorraden?

Mantelzorg is heel belangrijk, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum. “Je vader of moeder zal er beter mee zijn om je te zien dan om je niet te zien. Let wel goed op de afstandsregels, en vermijd gezelligheidsbezoekjes.”

Virologe Leen Delang vraagt om zo veel mogelijk telefonisch te doen. Ouderen behoren tot de risicogroep. “Als je gaat om boodschappen af te zetten. Hou afstand of blijf achter het raam staan.”

Wordt het huisvuil nog opgehaald?

De containerparken zijn dicht, maar het huisvuil wordt nog opgehaald en mag buitengezet worden. “Ophalers blijven aan het werk. De gezondheidstoestand zou dramatisch zijn als we dat niet lieten doorgaan”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Mogen we met de wagen naar de Ardennen of de kust? We zouden graag daar van de natuur genieten.

Dat is niet de bedoeling. Enkel voor essentiële verplaatsingen mag de wagen, of het openbaar vervoer, nog gebruikt worden. “Ga wandelen en fietsen, maar doe dat in de eigen buurt en niet in groep”, zegt professor Delang van de KU Leuven.

Ik ben 74. Mag ik alleen gaan wandelen?

Een vraag zonder een duidelijke ja of nee. Wie tot de risicogroep behoort, 65+ en mensen met een verzwakt immuunsysteem, blijft beter thuis. Maar de buitenlucht is gezond, zegt virologe Leen Delang. “Als je in goede gezondheid bent, alleen wandelt, weinig mensen tegenkomt en voldoende afstand houdt, dan kan het wel.” Met andere woorden: Laat gezond verstand primeren.

Premier Wilmès beklemtoonde dat supermarkten openblijven. Maar hoe zit het met bakkers en slagers?

Wij blijven zeker open, benadrukt de Vlaamse bakkersfederatie. En ook slagers houden de deuren open. Winkels die voeding verkopen gaan dus niét dicht.

Mag ik mijn lief nog bezoeken?

Jammer maar helaas. Ook voor de liefde gaat de pauzeknop in. Het is geen essentieel contact. Bel elkaar, gebruik Skype of schrijf een mooie brief. “Zeker als je elkaar voor de maatregelen niet dagelijks zag, blijf je best bij elkaar weg”, zegt virologe Leen Delang (KU Leuven). “Anders dreig je twee groepen te mixen, de jouwe en die van jouw lief.”

Mogen we nog ‘met de straat’ afspraken maken om samen kinderen op te vangen?

Nee. Vanaf 12 uur gaat een samenscholingsverbod in. Alle samenkomsten buiten het gezinsverband zijn dan verboden. Enkel bijeenkomsten met het gezin of met één iemand buiten het gezin mag dan nog.

Wat met co-ouderschap? Mogen kinderen beide ouders blijven bezoeken?

Zeker. Op alles binnen gezinsverband bestaat geen verbod, dat benadrukt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Ook bij een ‘uiteengerukt gezin’, om het zo te zeggen. Kinderen van gescheiden ouders blijven best verhuizen. “Maar ook bij overdracht van het kind: geen handen geven, geen kussen, maak dat zo kort mogelijk, en dan terug naar huis.”

Uitzondering: Voor kinderen of ouders die besmet zijn, wordt alle contact zo veel mogelijk stilgelegd.

Blijven de scholen en crèches open?

Ja. De lessen zijn opgeschort, maar scholen blijven opvang voorzien voor kinderen van ouders die niet thuiswerken, bijvoorbeeld zij die in de medische en de gezondheidssector actief zijn. Ook de crèches blijven hierom open.

Mogen kinderen uit de wijk nog samenspelen?

Nee, er geldt een samenscholingsverbod. Alle samenkomsten buiten het gezinsverband zijn verboden. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD): “De politie gaat hier streng op toezien. Jongeren die samen buitenspelen kunnen een GAS-boete krijgen. Het hangt af van gemeente tot gemeente hoe hoog die boete is.”

Mag ik nog naar de kapper?

Kapperszaken blijven doordeweek open, maar mogen maximaal één klant per keer toelaten. Bel dus eerst voor een afspraak met een specifiek tijdslot.

Welke winkels blijven open?

Alle niet-essentiële handelszaken moeten - nu ook in de week - sluiten. De enige winkels die openblijven zijn winkels die voeding of dierenvoeding verkopen, zoals supermarkten en nachtwinkels (maar tot 22u), apothekers en krantenwinkels.

Ook postkantoren, kapperszaken, tankstations en banken blijven open.