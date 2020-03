Stadstekenaar zet nieuwe strip gratis online tegen corona

Lommel - Stadstekenaar Bart Proost uit Lommel doet mee aan de actie #LimburgTegenCorona. Hij stelt zijn laatste stripboek, dat begin 2020 uitkwam, nu digitaal gratis ter beschikking voor iedereen.

Proost (42) is vooral bekend als tekenaar van de reeks 'Alexander De Grote', een familie-stripreeks die hij maakt met zijn scenarist Barcas. Begin januari lanceerden zij via uitgeverij Strips2Go hun succesvolle nieuwe album 'De Vloek van Poseidon'.

"Normaal gezien zouden we nu beginnen aan een intensieve signeertournee door Vlaanderen, Nederland en zelfs een stukje Duitsland", vertelt Bart. "Maar dat gaat onder de huidige omstandigheden natuurlijk niet door. Daarom hebben we met de uitgeverij besloten om het album gratis op onze website te plaatsen... Om de fans toch de kans te geven om het nieuwe boek te lezen én omdat een half uurtje gratis leesplezier momenteel voor iedereen wel meegenomen is."

Een mooie actie die op sociale media al op heel veel bijval kon rekenen: het bericht werd enthousiast gedeeld en leuk gevonden. "Misschien ook wel omdat we er een klein wedstrijdje aan vast geknoopt hadden voor de liefhebbers van het eerste uur", grapt Proost.

Ook benieuwd naar dit gratis online stripverhaal?