Blake Lively en Ryan Reynolds doneren miljoen dollar in strijd tegen coronavirus

Nu de coronacrisis ook de VS heeft bereikt, springen heel wat Hollywoodsterren in de bres. Zo hebben Blake Lively en Ryan Reynolds dinsdag een miljoen dollar gedoneerd aan twee goede doelen.

“Covid-19 heeft brutale gevolgen voor ouderen en gezinnen met lage inkomens. Ryan en ik doneren daarom een miljoen dollar aan Food Banks Canada en Feeding America. Deze organisaties hebben onze hulp nodig, dus als u ook iets kunt geven doe dat dan”, schreef Blake Lively dinsdag op Instagram. Het gaat om twee non-profitorganisaties die voedselbanken organiseren, maar ook gaarkeukens, noodopvang en naschoolse opvang.

De actrice riep haar fans ook op om afstand van elkaar te houden en tegelijk te helpen waar mogelijk. “Hoewel we afstand moeten bewaren om anderen te beschermen, kunnen we wel verbonden blijven. Denk eens aan de eenzamen en geïsoleerden. Gebruik FaceTime of Skype of maak een video. Denk aan de liefde die door dit alles heen kan reizen.”

En er kon ook nog een grapje en een knipoog naar haar man Ryan Reynolds vanaf. “Kan iemand Ryan alstublieft vertellen dat emotioneel afstand nemen van zijn schoonmoeder geen ding is? Niets kan hem redden.”