Gemeentehuis en OCMW gesloten

Bocholt - In navolging van de federale maatregelen van 17 maart heeft de veiligheidscel van de gemeente Bocholt beslist om vanaf woensdag 18 maart om 12 uur tot en met 5 april het gemeentehuis en het OCMW voor het publiek te sluiten.

Eerder was deze beslissing ook al genomen voor de andere gemeentelijke gebouwen. Alleen voor uiterst hoogdringende en belangrijke zaken kan er een uitzondering gemaakt worden. Telefoneer eerst naar 089/20.19.18 (gemeentehuis) of 089/20.19.80 (OCMW) om na te gaan of je een dringende reden hebt om een uitzonderlijke afspraak te krijgen.