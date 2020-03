Dansers Crescendo blijven verbonden door dans

't Hasselt

Bree - Ook tijdens deze vreemde Corona-tijden blijven de dansers van Dansstudio Crescendo actief! Ze ontvangen trainingsschema's met oefeningen rond kracht en lenigheid, leuke doe- en kijkopdrachten en filmpjes om zelf thuis te oefenen! Daarbovenop is er ook elke week een video-opdracht waarin we alle dansers samenbrengen!

Het team van Dansstudio Crescendo kan niet stilzitten, en dat is te merken! De deuren van onze dansstudio zijn ondertussen bijna een week dicht, maar onze dansers worden geprikkeld om thuis verder te dansen en zich te verbeteren. Daarom staat ons team steeds klaar met nieuwe ideeën om zo onze Crescendo-familie toch bij elkaar te brengen, ook al is het dan virtueel...

Naar de toekomst toe is het natuurlijk nog even koffiedik kijken... Wanneer mogen we weer aan de slag? Kan onze voorstelling in mei doorgaan? Wanneer kunnen we de lessen inhalen? Allemaal vragen waarop we vandaag nog geen antwoord kunnen geven. Het belangrijkste nu is om dit virus zo snel en goed mogelijk aan te pakken, en in een positieve spirit thuis te blijven dansen!