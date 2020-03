Modeweek van Tokio is eerste die volledig online te zien is

Terwijl heel wat Aziatische modeweken al hebben laten weten dat ze voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, zal die van Tokio toch doorgaan. Zij het zonder publiek en enkel online via livestream te volgen.

De Rakuten Fashion Week Tokyo is vanaf nu te volgen via livestream. Het belangrijkste mode-event in Japan kan op die manier toch een groot doelpubliek bereiken zonder dat alle journalisten, influencers en kopers fysiek aanwezig hoeven te zijn bij de show. De organisatie nam die drastische maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De modeshows worden uitgezonden via de officiële website van de organisatie. Of ook de andere modeweken in Azië dat voorbeeld zullen volgen, valt nog af te wachten. De Japanse modeweek is dan ook de eerste ooit die volledig online te zien is. Het evenement duurt nog tot 24 maart. Vanuit je luie zetel op de eerste rij van een modeshow zitten, waarom ook niet?