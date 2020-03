/ Brussel - Om 11 uur geeft de Vlaamse regering een persconferentie over de extra ministerraad die woensdagochtend bij elkaar kwam. U kunt die persconferentie hier live volgen.

Vermoedelijk volgt er meer uitleg over de striktere maatregelen die vanaf 12 uur in ons land van kracht zijn en over eventuele compensaties voor bepaalde sectoren. Nog extra maatregelen worden niet verwacht.