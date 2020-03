Het nieuwe coronavirus is een agressief virus, óók voor fitte mensen met een blanco medische voor­geschiedenis. Het risico op verwikkelingen en over­lijden is wel het grootst bij zieken en ouderen.

Het was een interview op televisie waarvan menig dertiger en veertiger even moesten bekomen. Ignace Demeyer, spoedarts in het OLV Ziekenhuis in Aalst, vertelde maandagavond in Terzake hoe slecht sommige ...