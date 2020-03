Tien experts: “Deze crisis duurt nog zeker tot mei”

Ten vroegste in mei. Dan pas verloopt het leven weer wat normaler. Dat voorspellen tien Vlaamse wetenschappers die de coronacrisis proberen te bezweren. We staan echt nog aan het begin, is hun voorspelling. Meer zelfs: “Dit is een gedragsverandering die deel zal moeten uitmaken van ons dagelijkse leven, ook als de maatregelen worden verlicht.”