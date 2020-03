Callcenter beantwoordt alle vragen van zelfstandigen over coronavirus

Hasselt - Het RSVZ herinnert nog eens aan het gratis nummer waar zelfstandigen terechtkunnen met vragen rond de corona-epidemie. Zelfstandigen met vragen kunnen van maandag tot vrijdag tussen 8 en 20 uur terecht op het gratis nummer 0800/12.018.

Het RSVZ, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, beseft dat veel zelfstandigen met vragen zitten. Daarom richtten ze het gratis nummer 0800/12.018 op. Iedereen die met vragen zit rond de maatregelen met betrekking tot hun sociaal statuut door het coronavirus, kunnen terecht bij het gratis Callcenter Corona. Het gaat dan over vragen over de uitstel van betaling of vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen, de vrijstelling van sociale bijdragen, overbruggingsuitkeringen of de kwijtschelding van verhogingen.

RSVZ schakelt 130 medewerkers in om alle zelfstandigen zo snel mogelijk verder te helpen. Sinds de opstart van het callcenter op maandag werden al 6.000 telefoontjes beantwoord. (carca)

Info: www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus