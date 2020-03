Limburg is op plaatsen opnieuw aan het hamsteren geslagen, ondanks alle waarschuwingen van de overheid dat dat nergens voor nodig is. Aan de Colruyt in Balen stonden een kwartier voor de opening al vijftig mensen te wachten.

Ook aan de Albert Heijn op de Hasseltweg in Genk en de Carrefour op de Herkenrodesingel in Hasselt was het al voor opening aanschuiven geblazen. Ook aan supermarkten elders in de provincie staan tientallen ...