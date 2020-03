Heusden-Zolder - Ook 't Mollenholleke zorgt voor de opvang van leerlingen wiens ouders aan de slag moeten blijven. "Onze enorme appreciatie voor de inspanningen voor wie nu aan het werk is in veiligheidsberoepen, in ziekenhuizen, in rustoorden, in de thuisverpleging, in de transportsector, in de grootwarenhuizen, in de schoonmaak enzovoort", klinkt het. De leerlingen in de opvang toonden hun dank op hun eigen manier, met mooie krijttekeningen.