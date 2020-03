Collega’s over overlijden Johny Voners: “Hoe kan FC De Kampioenen nog hetzelfde zijn?

Acteur Johny Voners (74), bekend van onder meer FC De Kampioenen, is dinsdag overleden aan de gevolgen van kanker. Zijn collega’s reageren geëmotioneerd en bedroefd. “Ik zie niet in hoe FC De Kampioenen ooit nog kan zijn wat het al die tijd is geweest zonder Johny”, zegt zijn tv-echtgenote Loes Van den Heuvel.